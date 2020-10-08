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Женские сумки из кожи могут быть переносчиками коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. Как снизить риск заражения, рассказал специалист Станислав Отставнов.
COVID-19 держится на поверхностях разное время, поэтому сумки стоит менять раз в несколько дней, отправляя их на "карантин". Однако изделия из кожи обрабатывать тяжелее, к тому же, они могут быстро испортиться. Именно поэтому Отставнов советует заменить их тканевыми.
Дезинфицировать сумки надо не только снаружи, но и внутри, пояснил эксперт. Не стоит забывать о телефоне, кошельке и ключах, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее в Роспотребнадзоре назвали два сценария развития пандемии коронавируса.
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