В ВОЗ заявили о рекорде по заражениям COVID-19 за сутки

Печальное лидерство остается за Северной и Южной Америкой, а также Европой

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекции по всему миру за прошедший день стало рекордной цифрой с самого начала пандемии, достигнув  338 779. Об этом сообщает ВОЗ.

Наибольшее количество случаев зафиксировано на территории Северной и Южной Америки, где суммарно выявили 122 715 зараженных, а также Европы с 96 996 случаями.

По состоянию на 9 октября, с начала пандемии всего коронавирусом заразились более 36 млн человек.

По информации ВОЗ, от инфекции скончались более 1 млн человек.

Егор МАЛКОВ

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