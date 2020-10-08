Печальное лидерство остается за Северной и Южной Америкой, а также Европой

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекции по всему миру за прошедший день стало рекордной цифрой с самого начала пандемии, достигнув 338 779. Об этом сообщает ВОЗ.

Наибольшее количество случаев зафиксировано на территории Северной и Южной Америки, где суммарно выявили 122 715 зараженных, а также Европы с 96 996 случаями.

По состоянию на 9 октября, с начала пандемии всего коронавирусом заразились более 36 млн человек.

По информации ВОЗ, от инфекции скончались более 1 млн человек.