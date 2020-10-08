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Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекции по всему миру за прошедший день стало рекордной цифрой с самого начала пандемии, достигнув 338 779. Об этом сообщает ВОЗ.
Наибольшее количество случаев зафиксировано на территории Северной и Южной Америки, где суммарно выявили 122 715 зараженных, а также Европы с 96 996 случаями.
По состоянию на 9 октября, с начала пандемии всего коронавирусом заразились более 36 млн человек.
По информации ВОЗ, от инфекции скончались более 1 млн человек.
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