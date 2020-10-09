США свалили на Россию провал в разработке вакцины от коронавируса

США свалили на Россию провал в разработке вакцины от коронавируса
Фото: TPG/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Вашингтоне утверждают, что Москва мешает американцам получить препарат

В Штатах выступили с громким заявлением. Глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина назвал три страны, спецслужбы которых не дают американцам завершить разработку вакцины от коронавируса. В их числе оказалась и Россия. Об этом он сообщил в беседе с журналистом телекомпании Hearst.  

Наряду с разведкой Китая и Ирана во вредительстве обвинили и нашу. Доказательств причастности России к тому, что получение препарата затянулось, Эванина отчего-то не привел. При этом он выразил уверенность, что когда вакцину от COVID-19 все же доработают, США станет первой страной, которая поставит ее на мировой рынок, отмечает сайт телеканала "360". 

Напомним, сейчас американцы тестируют несколько препаратов. Президент США Дональд Трамп, который весьма скептически относится к пандемии, ранее заразился коронавирусом вместе с супругой.  Последние подробности о его состоянии раскрыл врач Шон Конли. Он отметил, что глава государства, завершивший курс лечения, неплохо перенес лекарства. Трамп может участвовать в публичных мероприятиях уже с завтрашнего дня, 10 октября, говорится в сообщении, которое опубликовал Белый дом в Твиттер.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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