Ситуация должна стабилизироваться после новогодних праздников

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. Эксперт Ольга Лебединская рассказала, когда ждать пика заболеваемости и когда вторая волна пойдет на спад.

Лебединская считает, что пик придется на середину ноября, а положение стабилизируется только в следующем году, передает РИА "Новости".

Эксперт также подчеркнула, что не стоит бояться статистики, которая с каждым днем информирует о росте числа инфицированных. По ее словам, на сегодняшний день значительно улучшилась диагностика, поэтому стали проводить больше точных тестов, пишет канал "360".

Чтобы иметь четко представление, нужно смотреть на специальные показатели - количество заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt). Так, по первому показателю лидируют Ямало-Ненецкий АО, Калмыкия и Москва, во втором случае - Курганская область, Орловская область и Еврейская АО.

Стоит отметить, что "вторая волна" отличается от того, что происходило весной, потому что сейчас люди заражаются во всех субъектах РФ, а не в только в крупных городах.

Ранее в ВОЗ заявили о рекорде по заражениям COVID-19 за сутки. Вторая волна бушует в Европе, Северной и Южной Америке.