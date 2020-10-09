Выявлено более 12 тысяч случаев COVID-19

Оперативный штаб опубликовал свежую статистику заражений коронавирусом. Так, за сутки в России было выявлено 12 126 новых заболевших в 85 регионах. Это максимум с начала пандемии. За весь период положительный тест на COVID-19 сдали 1 272 238 россиян.

Москва по-прежнему остается первой по числу заболевших коронавирусом – 3701 новый инфицированный за сутки. На втором месте северная столица, где выявили 469 зараженных. Замыкает тройку лидеров Подмосковье, где за прошедшие сутки положительный тест на инфекцию сдали 411 человек.

За прошедшие сутки от вируса умер 201 пациент. За все время пандемия унесла жизни 22 257 жителей России.

Всего за сутки победить болезнь смогли 7 092 человека. Всего от инфекции смог вылечиться 1 009 421 россиянин.

Ранее эксперт дала прогноз, на какое время придется пик заболеваемости коронавирусом в России.

Также Минздрав призвал россиян не выходить на улицу на выходных. В министерстве считают, что это поможет притормозить рост заболевших.