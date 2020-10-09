Удаленка и отпуска аукнулись части граждан

Чаще всего в первый осенний месяц коронавирус диагностировали у работников офисов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Это те люди, кто летом либо работал удаленно, любо находился в отпуске, а осенью они вернулись на рабочие места и еще не все правила поведения освоили, рассказала "Российской газете" глава ведомства Анна Попова.

Именно среди офисных сотрудников, по ее словам, больше всего зараженных коронавирусом в сентябре. А вот учителя крайне редко болеют – при общении между собой и с детьми на уроках их защищают маски. Да и случаев заражения педагогов от школьников почти нет.

По состоянию на 8 октября, COVID-19 перенесли менее 1% россиян добавила Попова. И подчеркнула, что большинство жителей страны, прежде чем заболеют, успеют пройти вакцинацию.