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На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Крыму и Севастополе рассматривают возможность введения частичного локдауна. Принимать такие меры крымские власти вынуждает несоблюдение жителями рекомендаций.
Неутешительным прогнозом о развитии ситуации на полуострове поделился неназванный источник в аппарате правительства Республики Крым, сообщают авторы телеграм-канала "Крымский".
По словам инсайдера, если крымчане не станут соблюдать противоэпидемические меры, их ждет ограничение транспортного сообщения, а также приостановление работы ресторанов, баров, гостиниц и других мест массового скопления людей.
"Люди сами решают, потерпеть неудобства в масках (…) или получить закрытие сферы общепита и услуг, отелей и прочие "радости" ограничений", – отметил анонимный осведомитель, близкий к правительству Крыма.
Напомним, сегодня в России было выявлено максимальное число новых заболевших за всю историю коронавирусной пандемии. За сутки опасную болезнь подхватили свыше 12 тысяч россиян.
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