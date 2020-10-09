"Люди сами решают": жителей Крыма припугнули возможным карантином

"Люди сами решают": жителей Крыма припугнули возможным карантином
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В регионе могут ограничить транспортное сообщение и закрыть кафе

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Крыму и Севастополе рассматривают возможность введения частичного локдауна. Принимать такие меры крымские власти вынуждает несоблюдение жителями рекомендаций.

Неутешительным прогнозом о развитии ситуации на полуострове поделился неназванный источник в аппарате правительства Республики Крым, сообщают авторы телеграм-канала "Крымский".

По словам инсайдера, если крымчане не станут соблюдать противоэпидемические меры, их ждет ограничение транспортного сообщения, а также приостановление работы ресторанов, баров, гостиниц и других мест массового скопления людей.

"Люди сами решают, потерпеть неудобства в масках (…) или получить закрытие сферы общепита и услуг, отелей и прочие "радости" ограничений", – отметил анонимный осведомитель, близкий к правительству Крыма.

Напомним, сегодня в России было выявлено максимальное число новых заболевших за всю историю коронавирусной пандемии. За сутки опасную болезнь подхватили свыше 12 тысяч россиян.

Ольга ФЕДОРОВА

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