Ученые раскрыли свежие данные

Те, кто тяжело переболел от инфекции, надолго защищены от повторного заражения. Об этом рассказали ученые из Массачусетской больницы.

Они на протяжении четырех месяцев брали у 343 пациентов с тяжелыми симптомами коронавируса образцы крови. Проводя исследование, специалисты следили за связями разных антител в крови пациентов с доменами коронавирусным белка и сравнивали со взятыми до начала пандемии пробами крови полутора тысяч человек.

В результате было установлено, что у перенесших тяжелые формы коронавируса пациентов сильные защитные нейтрализующие антитела. Поэтому такие инфицированные долго будут защищены от повторного заражения.

Открытие поможет получить более точные данные о распространении COVID-19, записано в статье, опубликованной в Science Immunology. Ученые отметили, что теперь у людей, ппереболевших коронавирусом есть надежда избежать повторного инфицирования. повторного заражения