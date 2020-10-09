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Дмитрий Песков опровергли информацию о введении ограничений на въезд между регионами.
Пресс-секретарь президента уверен, что те меры безопасности, которые вводятся и устанавливаются в связи с пандемией, "вполне допустимы", пишет РИА "Новости".
С наступлением осени число заболевших коронавирусом снова начало увеличиваться. Сегодня, 9 октября, впервые за все время пандемии в России было выявлено более 12 тысяч случаев заражения за день.
Ранее эксперт спрогнозировал сроки пика второй волны коронавируса в России. По его специалиста, пандемия пойдет на спад только в следующем году.
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском