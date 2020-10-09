Столичные власти решают, какие места в городе запретить для посещения

В Москве из-за коронавируса могут закрыть ночные клубы, бары и караоке. Об этом рассказал источник в мэрии.

Пока это только обсуждается, сообщил он РИА "Новости".

О местах, где люди сидят за столиками – ресторанах, кафе и т. п. – еще не говорят. Из-за распространения COVID-19 беспокоят власти только те заведения, где наблюдаются большие скопления людей.

Введение таких мер необходимо из-за высокого трафика в столице, хотя положение с коронавирусом серьезное, считают в мэрии.

На вопрос, что именно закроют, ответа еще нет. В Москве немало мест, которые днем работают как ресторан, а вечером – как бар, отметил собеседник РБК.

Ранее россиянам посоветовали в предстоящие выходные не выходить на улицу. Это время лучше провести дома, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

По свежим данным оперативного штаба, Москва сохраняет лидерство в печальном рейтинге по числу заболевших. За сутки в столице инфекцию из Китая выявили у 3323 горожан.