Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
В Москве из-за коронавируса могут закрыть ночные клубы, бары и караоке. Об этом рассказал источник в мэрии.
Пока это только обсуждается, сообщил он РИА "Новости".
О местах, где люди сидят за столиками – ресторанах, кафе и т. п. – еще не говорят. Из-за распространения COVID-19 беспокоят власти только те заведения, где наблюдаются большие скопления людей.
Введение таких мер необходимо из-за высокого трафика в столице, хотя положение с коронавирусом серьезное, считают в мэрии.
На вопрос, что именно закроют, ответа еще нет. В Москве немало мест, которые днем работают как ресторан, а вечером – как бар, отметил собеседник РБК.
Ранее россиянам посоветовали в предстоящие выходные не выходить на улицу. Это время лучше провести дома, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.
По свежим данным оперативного штаба, Москва сохраняет лидерство в печальном рейтинге по числу заболевших. За сутки в столице инфекцию из Китая выявили у 3323 горожан.
Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы