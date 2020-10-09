Следующая неделя окажется решающей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти не хотят закрывать город с экономической точки зрения. Это будет крайняя мера в ситуации с коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью Первому каналу. Собянин добавил, что перед таким шагом нужно учитывать все факторы. По его словам, в этой ситуации играют роль два фактора. Первый – это здоровье людей, необходимо добиться минимальной смертности. Второй – экономика. Сохранение рабочих мест и зарплат влияет на состояние горожан и на психологическое здоровье.

В своем блоге Собянин подчеркнул, если люди будут соблюдать меры безопасности, то ситуацию с ростом заболевших удастся стабилизировать, тогда не понадобятся дополнительные меры по борьбе с COVID-19. Следующая неделя же окажется решающей.

Градоначальник поведал, что прошедшая неделя не принесла результатов – число новых случаев заражения превышает три тысячи человек в сутки. Собянин не исключает того, что на ВДНХ и Каширском шоссе придется вновь открыть госпитали. Он также подчеркнул, что потоки людей в общественном транспорте не стали заметнее ниже.

С понедельника для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевание начали действовать ограничения. Также на каникулы ушли школьники.