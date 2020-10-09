В Москве рассказали о закрытии столицы из-за коронавируса

В Москве рассказали о закрытии столицы из-за коронавируса
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Следующая неделя окажется решающей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти не хотят закрывать город с экономической точки зрения. Это будет крайняя мера в ситуации с коронавирусом. 

Об этом он рассказал в интервью Первому каналу. Собянин добавил, что перед таким шагом нужно учитывать все факторы. По его словам, в этой ситуации играют роль два фактора. Первый – это здоровье людей, необходимо добиться минимальной смертности. Второй – экономика. Сохранение рабочих мест и зарплат влияет на состояние горожан и на психологическое здоровье. 

В своем блоге Собянин подчеркнул, если люди будут соблюдать меры безопасности, то ситуацию с ростом заболевших удастся стабилизировать, тогда не понадобятся дополнительные меры по борьбе с COVID-19. Следующая неделя же окажется решающей. 

Градоначальник поведал, что прошедшая неделя не принесла результатов – число новых случаев заражения превышает три тысячи человек в сутки. Собянин не исключает того, что на ВДНХ и Каширском шоссе придется вновь открыть госпитали. Он также подчеркнул, что потоки людей в общественном транспорте не стали заметнее ниже. 

С понедельника для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевание начали действовать ограничения. Также на каникулы ушли школьники. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Он смотрю слишком умный...А люди работающие в туризме как, их работа, планы...Зато надо помогать газовой сфере, бедолаги..и так получали баснословные барыши.., у нас отдыхать очень дорого...Да и не имеет значение
Ответить
Ну и что 3500 для Москвы с населением 13 миллионов, это ничто. А то, что люди без работы, денег, как будут выживать...об этом никто не думает...У Собянина таких проблем нет...
1
новости партнеров

Укрепление рубля: эксперт объявил курс валют на конец октября и начало 2021 года

Негативный информационный фон не сможет долго удерживать инвесторов от вложений в российские активы

Россиянам грозят массовые увольнения до конца года

Сокращать штат будут в каждой пятой компании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей