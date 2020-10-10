Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 октября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 октября
Фото: pixabay.com
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За последние сутки жертвами инфекции стали 197 жителей нашей страны

Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остается сложной – число новых пациентов продолжает расти. Актуальную статистику на утро 10 октября опубликовал оперативный штаб.

COVID-19 в нашей стране подхватили 1 285 084 человек. За минувшие сутки заразившихся стало на 12 846 больше. Причем у 26% новых пациентов клинических признаков болезни не было.

Жертвами инфекции оказались еще 197 россиян. Всего пандемия унесла жизни 22 454 жителей нашей страны, при этом пик смертности в России еще только предстоит пройти.

Самая непростая ситуация по-прежнему в Москве: за последние сутки было выявлено 4105 случаев заражения коронавирусом. На втором месте Санкт-Петербург с 501 новыми пациентами. Следом идет Московская область – там COVID-19 подхватили еще 416 человек.

Однако количество выздоровевших пациентов также увеличивается. Так, за день излечившихся от коронавируса стало на 6 781 россиян больше. Всего опасную инфекцию удалось победить 1 016 202 жителям нашей страны.

С 25 сентября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве вернули некоторые ограничения. Чтобы ускорить борьбу с коронавирусом, в Минздраве призвали россиян провести эти выходные дома.

Кроме того, власти столицы задумались о более радикальных мерах, если ситуация не улучшится: город могут закрыть на карантин.

Карина СИРАЗОВА

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