Опасный вирус унес жизни еще 149 человек

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашей стране обострилась. Осенняя пора принесла новую волну заболеваний. Сегодня был установлен новый рекорд по суточному приросту зараженных. О положении дел на воскресенье, 11 октября, отчитался оперштаб по борьбе с вирусом.

По данным экспертов, за прошедшие сутки COVID-19 подцепили еще 13 634 россиянина. За весь период буйства мировой эпидемии в России заразились 1 298 718 человек.

Коронавирус унес жизни еще 149 наших сограждан. За все время от инфекции скончались 22 597 жителей страны.

Самые тревожные данные поступают из столицы. За сутки тест на коронавирус дал положительный результат еще у 4 501 москвича. На втором месте по числу заболевших Северная столица – в Санкт-Петербурге заразились еще 528 горожан. Замыкает тройку лидеров печального рейтинга Московская область с 419 заболевшими.

Вместе с этим, врачи, не покладая рук, борются за жизни пациентов. За сутки медикам удалось поставить на ноги 4 240 россиян. За все время эпидемии полностью справились с болезнью 1 020 422 человека.

Сегодня также стали известны примерные сроки начала вакцинации от COVID-19 в России. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что уже через несколько месяцев появится вакцина, которой россиян будут прививать "в промышленном масштабе". Этой информацией градоначальник поделился в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее Собянин сообщал, что московские власти не хотят закрывать столицу с экономической точки зрения. Это будет крайняя мера в ситуации с коронавирусом. Будущая неделя окажется решающей в этом вопросе.

