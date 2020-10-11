Когда снимут ограничения из-за коронавируса: вирусолог назвал условия

На длительность мер влияют три фактора

Ограничения из-за коронавируса в России зависят от того, насколько быстро ослабеет COVID-19, а также от действенности нашей вакцины и от того, насколько длительным окажется сформировавшийся у переболевших иммунитет к вирусу. Об этом заявил заявил профессор кафедры "Вирусология" института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

По словам эксперта, надеяться на то, что ограничения из-за пандемии коронавируса в России отменят этой зимой, не стоит, пишет URA.RU.

Ранее свежую статистику по коронавирусу опубликовал оперштаб. По данным на утро 11 октября, в России – новый рекорд по числу зараженных. Зафиксировано 13 634 случаев – такое произошло впервые с начала пандемии COVID-19. Скончались от коронавируса за последние 24 часа 149 человек. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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