Российский эксперт оценил работу британских ученых

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал итоги исследовательской работы коллег из Великобритании, которые заявили об обнаружении новых симптомов заражения коронавирусной инфекцией.

По словам ученого, интерес представляет только сообщение о том, что у некоторых больных COVID-19 появляются волдыри на ногах. По мнению эксперта, такой необычный симптом может говорить о появлении новых мутаций вируса, пишет РБК.

А вот два других проявления заболевания, о которых рассказывают британские ученые – боль в мышцах и утомляемость – это типичные для такого рода болезней симптомы.

Напомним, сегодня в России был установлен новый рекорд по количеству зараженных за сутки людей. За день число заболевших коронавирусом увеличилось более чем на 13,5 тыс. людей.