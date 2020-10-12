Политики Украины "обрывают телефоны" в поисках российской вакцины против COVID-19

Политики Украины "обрывают телефоны" в поисках российской вакцины против COVID-19
Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look/www.globallookpress.com
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Чиновники уверены, что "за деньги можно купить все"

Коронавирусная эпидемия заставляет многих украинцев биться в панике: в то время как в РФ началась массовая вакцинация населения, тема российской вакцины стала предметом широкого обсуждения не только среди простых людей, но и местных элит. Предприниматель Алексей Давиденко заявил, что постоянно сталкивается с обращениями политиков, которые просят его раздобыть российский препарат против COVID-19.

Бизнесмен утверждает, что по этой причине высокопоставленные чиновники названивают ему с целью покупки вакцины – для себя и своих семей, как они сами утверждают. 

"Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса", – пишет Давиденко на своей странице в "Фейсбук".

Впрочем, считает предприниматель, такой вариант невозможен из-за войны в Донбассе. Лучший способ вакцинироваться, полагает Давиденко – получить гражданство РФ.

Тем не менее, многие интернет-пользователи посчитали это недостаточным поводом для отказа от закупок российского "Спутника V" и напомнили, что Незалежная пользуется российской нефтью и газом. А наивысшей ценностью государства по конституции является жизнь и здоровье граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обозвал украинского оппозиционера Виктора Медведчука "циником" за вакцинацию от коронавируса с помощью российского препарата "Спутник V". Глава Незалежной заявил, что нет необходимости в "непроверенных средствах".

Егор МАЛКОВ

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