Чиновники уверены, что "за деньги можно купить все"

Коронавирусная эпидемия заставляет многих украинцев биться в панике: в то время как в РФ началась массовая вакцинация населения, тема российской вакцины стала предметом широкого обсуждения не только среди простых людей, но и местных элит. Предприниматель Алексей Давиденко заявил, что постоянно сталкивается с обращениями политиков, которые просят его раздобыть российский препарат против COVID-19.

Бизнесмен утверждает, что по этой причине высокопоставленные чиновники названивают ему с целью покупки вакцины – для себя и своих семей, как они сами утверждают.

"Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса", – пишет Давиденко на своей странице в "Фейсбук".



Впрочем, считает предприниматель, такой вариант невозможен из-за войны в Донбассе. Лучший способ вакцинироваться, полагает Давиденко – получить гражданство РФ.

Тем не менее, многие интернет-пользователи посчитали это недостаточным поводом для отказа от закупок российского "Спутника V" и напомнили, что Незалежная пользуется российской нефтью и газом. А наивысшей ценностью государства по конституции является жизнь и здоровье граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обозвал украинского оппозиционера Виктора Медведчука "циником" за вакцинацию от коронавируса с помощью российского препарата "Спутник V". Глава Незалежной заявил, что нет необходимости в "непроверенных средствах".