Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 октября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 октября
Фото: AP/TASS
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От COVID-19 умерли 125 человек

В России за сутки врачи нашли коронавирус у 13 592 жителей страны. За все время диагноз подтвердился у 1 312 310 россиян.

В Москве, лидирующем городе в печальном рейтинге, за сутки инфекцию из Китая обнаружили у 4395 горожан. В Санкт-Петербурге 538 новых случаев заражения. В Московской области заболели 440 человек. 

Умерли от коронавируса 125 пациентов. За все время эпидемии с болезнью не удалось справиться 22 722 жителям страны. 

Выздоровели за сутки от COVID-19 3 793 россиян. Всего излечись 1 024 235 человек. 

В Роспотребнадзоре считают, что Россия выйдет на плато уже через 10-20 дней. Как пишет РИА "Новости", введенные ограничительные меры и более дисциплинированный подход жителей страны к мерам безопасности позволят замедлить темпы прироста новых заболеваний. В Минздраве же полагают, что человечество будет жить в условиях пандемии еще не меньше года, передает "МК". 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в России зреет протест против "карантина", и размышляло, будут ли закрывать столицу. 

Полина ИВАНОВА

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