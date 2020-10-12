Врачи спасли девочку от тяжелых осложнений после коронавируса

Сейчас она чувствует себя хорошо

Врачи детской инфекционной реанимации Химкинской областной больницы вылечили ребенка с тяжелыми осложнениями, которые появились после того, как девочка бессимптомно переболела коронавирусом. 

У тринадцатилетней школьницы воспалились все органы спустя месяц после болезни, пишет АГН "Москва". У девочки не падала высокая температура, сильно отекли конечности, она жаловалась на сильные боли в животе. Также была выявлена дыхательная недостаточность и сыпь по всему телу, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Благодаря грамотной помощи специалистов и правильно подобранному лечению ребенок чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. 

Ранее врачи из Подмосковья вернули хорошее зрение пациенту с близорукостью в -45 диоптрий.

Юлия МИХАЙЛОВА

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