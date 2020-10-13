Власти Незалежной не обращаются к РФ напрямую, чтобы продать препарат по огромной наценке

Украина может приобрести российскую вакцину против COVID-19, закупая препарат у Евросоюза под видом продукции, произведенной в Европе. Такое мнение выразил блогер, журналист Анатолий Шарий.

Он пояснил, что поставляемые Европе партии с лекарством "переливаются" на территории ЕС, после чего препарат оказывается в Незалежной уже как товар не российского производства.

Таким способом, уверен Шарий, киевские власти могут скупать партии вакцины лишь по крайне высоким ценам, несмотря на то, что для организации прямых поставок из РФ достаточно лишь "желания" Киева – Россия не проявляет аналогичной демонстративности. Тем не менее, власти Незалежной не принимают такой вариант, желая заработать на продаже "европейского", а не российского препарата, отмечает URA.ru.

"На этом можно нажиться миллиардами", - заявил Шарий в эфире украинского телеканала "112".

Он добавил, что российский препарат не вызывает сомнения в своей эффективности, а большинство закупщиков не будут разочарованы.

Российский препарат вызвал многочисленные скандалы в высших эшелонах власти на Украине: так, представитель фракции "Слуга народа" Александр Качура намерен подать в суд на свою коллегу по партии Елизавету Богуцкую, которая обрушилась на него с критикой за желание пройти вакцинацию с помощью лекарства, произведенного в РФ.