Повторное заражение инфекцией может убить

Зафиксирован первый случай смерти от заражения коронавирусом во второй раз. Жертвой болезни стала 89-летняя пациентка из Нидерландов. Об этом сообщает сайт издания Оксфордского университета.

Ранее женщина боролась с раком и иммунодефицитом. В первый раз она заболела в июле, но болезнь прошла за пять дней без особых проявлений, отмечает телеканал "360". Однако уже через два месяца ее снова отправили к врачам.

Сперва у нее поднялась температура и начался кашель, а потом состояние стало сильно ухудшаться. После выявления повторного заражения, медики боролись за жизнь пациентки около двух недель, указывает "МИР24". В результате женщина не выжила.

Всего за время распространения пандемии от коронавируса в Нидерландах скончались более 6,6 тысяч человек. Всего в стране выявили более 187 тысяч случаев заражения.