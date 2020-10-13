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Зафиксирован первый случай смерти от заражения коронавирусом во второй раз. Жертвой болезни стала 89-летняя пациентка из Нидерландов. Об этом сообщает сайт издания Оксфордского университета.
Ранее женщина боролась с раком и иммунодефицитом. В первый раз она заболела в июле, но болезнь прошла за пять дней без особых проявлений, отмечает телеканал "360". Однако уже через два месяца ее снова отправили к врачам.
Сперва у нее поднялась температура и начался кашель, а потом состояние стало сильно ухудшаться. После выявления повторного заражения, медики боролись за жизнь пациентки около двух недель, указывает "МИР24". В результате женщина не выжила.
Всего за время распространения пандемии от коронавируса в Нидерландах скончались более 6,6 тысяч человек. Всего в стране выявили более 187 тысяч случаев заражения.
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