Новый антирекорд: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 октября

Новый антирекорд: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 октября
Фото: АГН Москва/Софья Сандурская
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Жертвами смертельной инфекции стали еще 244 человека

Число заразившихся коронавирусом в России по-прежнему растет. Актуальную статистику по COVID-19 на утро 13 октября опубликовал оперативный штаб, что стало рекордным количеством за все время распространения инфекции.

За последние сутки инфекцию подхватили еще 13 868 жителей нашей страны в 85 регионах. Из них 28% не имели клинических проявлений инфекции. За все время пандемии коронавирусом заболели 1 326 178 россиян. Скончались 22 966 пациентов, причем 244 из них – со вчерашнего дня.

Москва остается лидером по количеству инфицированных. Новых пациентов с коронавирусом в столице стало на 4618 больше. Напомним, что в связи с этим для жителей города ввели ограничения, а сейчас власти и вовсе подумывают о закрытии на карантин.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 557 случаев COVID-19, в Московской области – 420, а в Ростовской – 277.

Однако есть и хорошие новости. Жители России, заразившиеся инфекцией, продолжают успешно бороться с болезнью. Выздороветь от коронавируса удалось 1 031 785 пациентам, а сегодня их число увеличилось на 7 550, сообщает оперштаб.

При этом повторное заражение COVID-19 возможно, кроме того, это может привести к смерти. Сегодня в Нидерландах был зафиксирован первый подобный случай.

Карина СИРАЗОВА

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