По ее мнению, можно обойтись без таких жестких мер

Анна Попова высказалась насчет приостановки работы предприятий из-за COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора, в этом нет никакой необходимости.

Несмотря на растущее количество новых случаев заболевания, блокировка экономики – это неподходящее решение. Благодаря тому, что опыт взаимодействия в условиях пандемии уже имеется, россияне могут чувствовать себя уверенно в дальнейшей борьбе, передает РИА "Новости".

По данным на 13 октября, в России выявлено 13 868 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным количеством за все время распространения инфекции.