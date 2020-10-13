Попова сделала заявление о приостановке работы предприятий из-за коронавируса

продолжениеКоронавирус в России: главное
По ее мнению, можно обойтись без таких жестких мер

Анна Попова высказалась насчет приостановки работы предприятий из-за COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора, в этом нет никакой необходимости.

Несмотря на растущее количество новых случаев заболевания, блокировка экономики – это неподходящее решение. Благодаря тому, что опыт взаимодействия в условиях пандемии уже имеется, россияне могут чувствовать себя уверенно в дальнейшей борьбе, передает РИА "Новости".

По данным на 13 октября, в России выявлено 13 868 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным количеством за все время распространения инфекции. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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