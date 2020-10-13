Родственникам некоторых умерших от коронавируса выплатят до миллиона рублей

Родственникам некоторых умерших от коронавируса выплатят до миллиона рублей
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Страховые компании пользуются пандемией для продажи своих услуг

Осенняя вспышка заболеваемости COVID-19 сделала страховку от коронавируса весьма популярным продуктом в России. По данным ТОП-10 крупнейших страховых компаний, продано уже более 720 тыс. полисов и уже более 300 млн рублей выплачено гражданам.

Самую внушительную компенсацию получают родственники пациентов, скончавшихся от коронавируса. В этом случае полагается от 500 тыс. до 1 млн руб. в зависимости от условий договора. Страховые выплаты заболевшим составляют в среднем от 20 тыс. до 110 тыс. руб., пишут "Известия".

Впервые страховку от коронавируса в РФ стали предлагать весной 2020 года. Сначала пункт про COVID-19  просто вписывался в договор страхования здоровья и жизни. Сейчас это может быть отдельный полис, есть возможность даже приобрести страховку от негативных последствий вакцинации от коронавируса.

Учитывая низкую востребованность в РФ платных медицинских страховок, продажа полисов от COVID-19 превысила ожидаемые показатели, отметил глава страховой компании Андрей Дроздов. Впрочем, треть страховок купили сами медики, пишет URA.RU.

Эксперты рекомендуют при покупке подобного полиса внимательно изучать условия: в некоторых договорах денежная компенсация полагается только при госпитализации и тяжелом течении болезни.

По данным на 13 октября, за последние сутки в РФ количество заболевших коронавирусом выросло на 13868 человек, 244 пациента с COVID-19 скончались

Николай ВИКТОРОВ

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