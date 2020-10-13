Возможность заразиться коронавирусом после прививки оценил Минздрав

Защиту российской вакциной признали абсолютной

Людям, привитым препаратом "Спутником V", заражение COVID-19 не грозит. Об этом с полной уверенностью заявила  главный внештатный специалист по терапии Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Сам человек после прививки "Спутником V" тоже абсолютно безопасен для окружающих – заразиться от него коронавирусом нельзя.

Побочных эффектов у препарата также не выявлено, только примерно у каждого десятого наблюдается повышение температуры на 1 и 21 день, приводит РИА "Новости" слова Драпкиной.

Ранее вирусолог предупредил россиян, что отмена ограничений из-за коронавируса будет зависеть от эффективности вакцины. 

По данным на 13 октября, количество новых инфицированных и скончавшихся от Covid-19 в РФ побило антирекорд.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Неожиданная находка на Ямале принесет России миллиарды

Новое месторождение газа гарантирует потребителям стабильные поставки на долгие годы

Немцы нашли повод сохранить отношения с Россией после скандала с Навальным

Обвинения в адрес Москвы при этом утихать не будут

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1009 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей