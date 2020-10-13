В Киеве всерьез задумались над приобретением "Спутник V"

Глава Минздрава Незалежной Максим Степанов рассказал, что должно произойти, чтобы украинские власти согласились воспользоваться разработками российских ученых и закупились отечественной вакциной от СOVID-19. Оказалось, для этого достаточно одобрения препарата со стороны международных организаций.

Как только российское средство для вакцинации от коронавирусной инфекции пройдет все необходимые этапы исследований, Киев начнет ведение переговоров о приобретении препарата. Также в Незалежной ждут, когда эффективность "Спутник V" подтвердят в ВОЗ.

В эфире телеканала NewsOne глава профильного ведомства Украины отметил, что в сложившихся условиях Киев готов обсуждать покупку любой вакцины. Сейчас на руках у украинских властей есть только "заявление россиян" о создании средства для борьбы с опасным вирусом. Однако для Киева это – не аргумент. Украинцы ждут, что скажут в международном сообществе.

Кстати, недавно стало известно, что украинские политики по своим каналам пытаются раздобыть российскую вакцину против COVID-19. Бизнесмен Алексей Давиденко сообщил, что высокопоставленные чиновники с Украины постоянно названивают ему с целью покупки препарата.

