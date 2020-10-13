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Глава Минздрава Незалежной Максим Степанов рассказал, что должно произойти, чтобы украинские власти согласились воспользоваться разработками российских ученых и закупились отечественной вакциной от СOVID-19. Оказалось, для этого достаточно одобрения препарата со стороны международных организаций.
Как только российское средство для вакцинации от коронавирусной инфекции пройдет все необходимые этапы исследований, Киев начнет ведение переговоров о приобретении препарата. Также в Незалежной ждут, когда эффективность "Спутник V" подтвердят в ВОЗ.
В эфире телеканала NewsOne глава профильного ведомства Украины отметил, что в сложившихся условиях Киев готов обсуждать покупку любой вакцины. Сейчас на руках у украинских властей есть только "заявление россиян" о создании средства для борьбы с опасным вирусом. Однако для Киева это – не аргумент. Украинцы ждут, что скажут в международном сообществе.
Кстати, недавно стало известно, что
украинские политики по своим каналам пытаются раздобыть российскую вакцину против COVID-19. Бизнесмен Алексей Давиденко сообщил, что высокопоставленные
чиновники с Украины постоянно названивают ему с целью покупки препарата.
Киев машет кулаками, не задумываясь о последствиях