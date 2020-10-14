За сутки COVID-19 обнаружили еще у 14231 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные об эпидемиологической обстановке в России. Так, за сутки инфекцию подхватили 14231 человек. За весь период пандемии COVID-19 выявили у 1340409 россиян.

По сведениям на 14 октября, за сутки излечиться от болезни смогли 7920 человек. Общее число людей, получивших отрицательный тест, составило 1039705 .

Имеется и печальная статистика. К сожалению, число смертельных случаев продолжает расти. За последние сутки инфекция унесла жизни 239 россиян. С начала пандемии от коронавируса скончались 23205 человек.

Рассмотрим распределение новых случаев COVID-19 по регионам. Тройка лидеров остается неизменной. Первое место остается за Москвой. Там за сутки коронавирус обнаружили у 4573 жителей. Следом идет Санкт-Петербург с 602 зараженными. Замыкает тройку Московская область с 429 заболевшими.

Ранее эксперты заявили, что те люди, которые сделали прививку препаратом "Спутник V", не заразятся коронавирусом. Также они не станут носителями заразы. Отмечается, что лекарство не имеет серьезных побочных эффектов.

Также стало известно, что родственникам некоторых умерших от коронавируса выплатят до миллиона рублей. Деньги можно получить только в том случае, если будет оформлена платная медицинская страховка.