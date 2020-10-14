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Владимир Путин сообщил россиянам хорошие новости. Зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса. Она создана центром "Вектор".
Называется вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона". С приятного известия президент РФ начал совещание с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции. Трансляцию ведет "Россия 24".
По словам Путина, третья российская вакцина от коронавируса "на подходе".
Министр считает, что пока не все потеряно