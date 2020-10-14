Путин: в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

Президент объявил, что на подходе и третий препарат

Владимир Путин сообщил россиянам хорошие новости. Зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса. Она создана центром "Вектор". 

Называется вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона". С приятного известия президент РФ начал совещание с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции. Трансляцию ведет "Россия 24".

По словам Путина, третья российская вакцина от коронавируса "на подходе".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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