Путин: в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

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Президент объявил, что на подходе и третий препарат

Владимир Путин сообщил россиянам хорошие новости. Зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса. Она создана центром "Вектор". Называется вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона". С приятного известия президент РФ начал совещание с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции. Трансляцию ведет "Россия 24". По словам Путина, третья российская вакцина от коронавируса "на подходе".

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