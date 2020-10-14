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850 из полутора тысяч школ в Подмосковье уходят на каникулы. На отдых детей отправят с 26 октября. Вынужденный перерыв в занятиях продлится неделю. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такие меры приняли из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Воробьев также отметил, что власти Подмосковья постараются избежать возвращения электронных пропусков. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Министр считает, что пока не все потеряно