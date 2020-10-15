От COVID-19 умерли 286 человек

В России за сутки инфекцией из Китая заразились 13 754 человек. За все время врачи подтвердили диагноз у 1 354 163 жителей страны.

В Москве за сутки нашли коронавирус у меньшего количества людей, чем в последние дни. В столице выявили 3942 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге оказалось 638 новых заболевших. В Московской области 439 жителей сдали положительный тест на COVID-19.

Умерли от коронавируса за сутки 286 пациентов – такой цифры за день еще не было. Всего в период эпидемии скончались 23 491 жителей страны.

Выздоровели за сутки 8 392 россиян. За все время болезнь одолели 1 048 097 человек.

Ранее стало известно, что Россия зарегистрировала вторую вакцину от коронавируса. В Крыму же создали вакцину, которую нужно вдыхать, отмечает телеканал "360". Об этом рассказал вирусолог Владимир Оберемок РИА "Новостям". Однако пока испытания этого вещества еще не начались, уточняет URA.RU.

При этом из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки многие школы Подмосковья уйдут на каникулы.