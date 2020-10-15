Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Незалежная должна закупать вакцину против коронавируса у любой страны, не говоря уже об РФ. Такое заявление сделал украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.
Медик заявил, что в Незалежной есть те, кто уже занимается поставками российского препарата. О "Спутнике V" имеются хорошие отзывы. В РФ утверждают, что вакцина уже гарантирует стойкий иммунитет.
По словам Тодурова, российская эпидемиологическая школа сохранила свое историческое наследие от СССР – советские эпидемиологи весьма успешно боролись с различными заболеваниями на территории Средней Азии и Африки. И РФ является одной из стран, способных оказать самое серьезное противодействие коронавирусу.
"Считаю, что они сделают качественную и рабочую вакцину", – заявил Тодуров.
Специалист отметил, что демонстративный отказ Киева от российской вакцины – настоящий абсурд, так как Незалежная пользуется российским газом и светом.
"Так что пусть эти умники отключат в таком случае свет и газ, и прекратят пользоваться российским бензином. Пусть будут "настоящими патриотами", – заявил эксперт в эфире телеканала "НАШ".
Медик добавил, что позиция властей Украины находится где-то между глупостью и предательством собственного народа, здоровье которого находится под угрозой из-за коронавирусной инфекции.
Ранее в Минздраве Украины заявили, что за одну неделю коронавирусом заразились практически 160 тыс. человек.
В ближайшее время ликвидировать бедственное положение в регионе не получится
Подвигаться под музыку любят даже первые лица мировых держав