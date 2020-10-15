Киевский врач заявил об абсурдности политики Киева по препарату из РФ

Незалежная должна закупать вакцину против коронавируса у любой страны, не говоря уже об РФ. Такое заявление сделал украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

Медик заявил, что в Незалежной есть те, кто уже занимается поставками российского препарата. О "Спутнике V" имеются хорошие отзывы. В РФ утверждают, что вакцина уже гарантирует стойкий иммунитет.

По словам Тодурова, российская эпидемиологическая школа сохранила свое историческое наследие от СССР – советские эпидемиологи весьма успешно боролись с различными заболеваниями на территории Средней Азии и Африки. И РФ является одной из стран, способных оказать самое серьезное противодействие коронавирусу.

"Считаю, что они сделают качественную и рабочую вакцину", – заявил Тодуров.

Специалист отметил, что демонстративный отказ Киева от российской вакцины – настоящий абсурд, так как Незалежная пользуется российским газом и светом.

"Так что пусть эти умники отключат в таком случае свет и газ, и прекратят пользоваться российским бензином. Пусть будут "настоящими патриотами", – заявил эксперт в эфире телеканала "НАШ".

Медик добавил, что позиция властей Украины находится где-то между глупостью и предательством собственного народа, здоровье которого находится под угрозой из-за коронавирусной инфекции.

Ранее в Минздраве Украины заявили, что за одну неделю коронавирусом заразились практически 160 тыс. человек.