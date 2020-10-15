Роспотребнадзор порекомедовал жителям России пользоваться безналичными расчетами

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться, поэтому власти стараются предпринять новые меры, которые остановят распространение инфекции. Так, в Роспотребнадзоре призвали россиян отказаться от наличных денег.

В ведомстве посоветовали сделать выбор в пользу бесконтактной оплаты, поскольку заразиться можно и через банкноты и монеты, пишет "Свободная пресса". Оказалось, что на купюрах COVID-19 активен не менее суток, а на монетах – до трех часов.

За 1 час количество жизнеспособность инфекции на поверхности монет уменьшается в 100 раз, а на поверхности банкнот всего в 10 раз, рассказали на официальном сайте Роспотребнадзора.

Напомним, что сегодня, 15 октября, был установлен новый рекорд по числу погибших. Всего за сутки заболели 13 754 человек.