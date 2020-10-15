Следить за выполнением коронавирусных правил будут еще пристальнее

Дептранс сообщил, что в столице намерены жестче контролировать использование масок и перчаток в общественных местах. В частности, речь идет о транспорте.

Если пассажир без маски или перчаток, уехать ему не удастся. В общественный транспорт не пустят, даже если проезд уже оплачен.

"Пассажиры обязаны носить маски и перчатки",

– говорится в заявлении Дептранса. Отмечается, что в проверках будут участвовать правоохранители.

Новые меры ввели согласно предписанию главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.



