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Дептранс сообщил, что в столице намерены жестче контролировать использование масок и перчаток в общественных местах. В частности, речь идет о транспорте.
Если пассажир без маски или перчаток, уехать ему не удастся. В общественный транспорт не пустят, даже если проезд уже оплачен.
"Пассажиры обязаны носить маски и перчатки",
– говорится в заявлении Дептранса. Отмечается, что в проверках будут участвовать правоохранители.
Новые меры ввели согласно предписанию главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.
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