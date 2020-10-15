В Москве ужесточили меры безопасности из-за роста заболеваемости

Следить за выполнением коронавирусных правил будут еще пристальнее

Дептранс сообщил, что в столице намерены жестче контролировать использование масок и перчаток в общественных местах. В частности, речь идет о транспорте. 

Если пассажир без маски или перчаток, уехать ему не удастся. В общественный транспорт не пустят, даже если проезд уже оплачен. 

"Пассажиры обязаны носить маски и перчатки",

говорится в заявлении Дептранса. Отмечается, что в проверках будут участвовать правоохранители.

Новые меры ввели согласно предписанию главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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