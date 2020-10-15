Опять коронавирус: председатель Еврокомиссии срочно покинула саммит

Опять коронавирус: председатель Еврокомиссии срочно покинула саммит
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Salerno/Euc/www.globallookpress.com
У политика подозревают заражение COVID-19

Глава Европейской комиссии отправилась на самоизоляцию. Урсула фон дер Ляйен узнала, что недавно контактировала с человеком, который оказался носителем коронавирусной инфекции. Для того чтобы не подвергать опасности других людей, политик ушла на карантин.

Об этом фон дер Ляйен рассказала в своем микроблоге в "Твиттер". Глава Еврокомиссии сообщила, что как только ей доложили неприятную весть, она сразу собралась и покинула задание Евросовета. Кстати, в залах этого политического органа Евросоюза собрались главы 27 государств ЕС.   

При этом Глава Еврокомиссии уехала на карантин прямо с саммита. Видео отъезда публикует РИА "Новости".


Оказалось, один из работников офиса фон дер Ляйн заболел коронавирусом. Глава Еврокомиссии тоже сдала тест, и он не выявил заболевания. Однако по бельгийским законам, если человек контактировал с носителем вируса, он должен в обязательно порядке отсидеть на самоизоляции неделю и сдать за это время два теста.

Пользователи "Твиттер" пожелали европейскому политику скорейшего выздоровления.

Кстати, ситуация с распространением коронавируса в Европе ухудшается. Большинство европейских больниц заполнены уже на 90%. Недавно стало известно, что власти Европа возвращают жесткие меры из-за этой болезни.

Ольга ФЕДОРОВА

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