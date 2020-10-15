Речь идет о заведениях, которые работают ночью

В Московской области ужесточили меры безопасности из-за числа заболевших коронавирусом – в России снова наблюдается рост. Ночные заведения теперь запрещено посещать. Речь идет о развлекательных мероприятиях с 00:00 до 8:00. Запрет начнет действовать с 17 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.

Накануне власти заявили, что более половины школ в Подмосковье уходят на каникулы из-за коронавируса.