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В Московской области ужесточили меры безопасности из-за числа заболевших коронавирусом – в России снова наблюдается рост. Ночные заведения теперь запрещено посещать. Речь идет о развлекательных мероприятиях с 00:00 до 8:00. Запрет начнет действовать с 17 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.
Накануне власти заявили, что более половины школ в Подмосковье уходят на каникулы из-за коронавируса.
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