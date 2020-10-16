Стали известны признаки бессимптомного течения коронавируса

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Бессимптомное заражение коронавирусом происходит довольно часто. В этот период человек не испытывает серьезного недомогания, однако он также заразен, как и люди, у которых болезнь протекает сложнее. Как выявить у себя заражение рассказала врач-биофизик Нелли Соседова.
Одним из самых важных параметров является потеря обоняния – даже малейшие изменения могут стать серьезным поводом пройти тестирование на COVID-19, указывает портал URA.RU. Также у людей начинает меняться ощущение вкуса. Даже при бессимптомном течении болезни у людей может незначительно повышаться температура.
Как рассказала Соседова в интервью Sputnik, наиболее быстрый способ узнать, переболели ли вы бессимптомно – сделать иммунохроматографический тест – проще говоря, быстрый тест на антитела. Если в нем будет отсутствовать клиническая картина, но при этом будет обнаружен иммунитет к коронавирусу, то человек переболел инфекцией без симптомов.
Ранее врач оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации.
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