Стали известны признаки бессимптомного течения коронавируса

Врач раскрыла способ самого быстрого обнаружения у себя болезни

Бессимптомное заражение коронавирусом происходит довольно часто. В этот период человек не испытывает серьезного недомогания, однако он также заразен, как и люди, у которых болезнь протекает сложнее. Как выявить у себя заражение рассказала врач-биофизик Нелли Соседова. 

Одним из самых важных параметров является потеря обоняния – даже малейшие изменения могут стать серьезным поводом пройти тестирование на COVID-19, указывает портал URA.RU. Также у людей начинает меняться ощущение вкуса. Даже при бессимптомном течении болезни у людей может незначительно повышаться температура. 

Как рассказала Соседова в интервью Sputnik, наиболее быстрый способ узнать, переболели ли вы бессимптомно – сделать иммунохроматографический тест – проще говоря, быстрый тест на антитела. Если в нем будет отсутствовать клиническая картина, но при этом будет обнаружен иммунитет к коронавирусу, то человек переболел инфекцией без симптомов. 

Ранее врач оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации. 

Юрий ЛЕВЫКИН

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