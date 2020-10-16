Ситуация в стране остается неутешительной

Стало известно, у скольких человек обнаружили коронавирусную инфекцию за минувшие сутки. Больными оказались 15 150 протестированных. Инфекцию обнаружили в 85 регионах страны. Таким образом, общее количество зараженных за весь период распространения болезни выросло до 1 369 313 случаев.

Самая тяжелая ситуация в российской столице – 5 049 зараженных среди жителей Москвы. Следом идет Санкт-Петербург с 647 инфицированными. На третьем месте Ростов-на-Дону, где инфекцию нашли у 285 человек.

Всего за сутки выздоровели 8 485 больных, в результате чего общее количество выздоровевших доросло до 1 056 582 случаев. Жертвами болезни стали 232 пациента. Всего погибшими от COVID-19 в России признали 23 723 человека.

У многих больных коронавирус протекает бессимптомно. Врачи заявляют, что даже в таком случае можно выявить у себя инфекцию. Они назвали несколько симптомов, которые помогут определить наличие заражения.