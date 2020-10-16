Цена на лекарство от коронавируса изменится

В ФАС приняли решение

Отпускная стоимость лекарства от COVID-19 должна составлять не больше 100 рублей за одну таблетку. Федеральная антимонопольная служба России согласовала решение в отношении двух производителей средства. 

"Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами Комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей", – пишет РИА "Новости".

Общая стоимость упаковки фавипиравира в субъектах РФ должна составлять 5 500 рублей без учета надбавок региона. Цена снизилась почти на 50% от первоначальной. В рознице максимальная стоимость препарата после вступления в силу решения ФАС должна будет снизиться с 16 тысяч рублей (максимальная цена в аптеках) до 6 875 (предполагаемый максимум). 

Евгения НАГОРСКАЯ

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