"Распространяется очень сильно": в Кремле обеспокоились ситуацией с коронавирусом

В России долгое время игнорировали меры предосторожности

Дмитрий Песков прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России. Пресс-секретарь президента признался, что власти обеспокоены статистикой.

"Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно",

– отметил Песков. Он признал, что долгое время в России не соблюдали правила предосторожности по COVID-19, поэтому теперь в Кремле принимают новые "энергичные" меры, пишет РИА "Новости".

Пресс-секретарь добавил, что в России также существует проблема сокращения населения. По его словам, власти также разрабатывают меры, чтобы стимулировать рождаемость, передает URA.RU.

За последние сутки в России выявили 15 150 новых пациентов с коронавирусом за последние сутки – это очередной антирекорд. В связи с этим изменится цена на препарат против COVID-19.

Карина СИРАЗОВА

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