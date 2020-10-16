Минздрав дал разрешение

Стала известна новая категория добровольцев, необходимая для тестирования вакцины "Спутник V". Теперь препарат будут исследовать на наиболее уязвимых для вируса жителях России – людях старше 60-ти лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Отмечается, что ранее Минздрав дал согласие на проведение данных исследований, передает РИА "Новости".

Напомним, "Спутник V" – это российский препарат, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцинация отечественным препаратом началась в начале сентября.

Ранее Владимир Путин сообщил о том, что появилась вторая вакцина от коронавируса – "ЭпиВакКорона". Ее создал государственный научный центр "Вектор".