Вакцину от коронавируса начали тестировать на пенсионерах

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Минздрав дал разрешение

Стала известна новая категория добровольцев, необходимая для тестирования вакцины "Спутник V". Теперь препарат будут исследовать на наиболее уязвимых для вируса жителях России – людях старше 60-ти лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Отмечается, что ранее Минздрав дал согласие на проведение данных исследований, передает РИА "Новости".

Напомним, "Спутник V" – это российский препарат, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцинация отечественным препаратом началась в начале сентября.

Ранее Владимир Путин сообщил о том, что появилась вторая вакцина от коронавируса – "ЭпиВакКорона". Ее создал государственный научный центр "Вектор". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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