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Заместитель главного государственного санитарного врача по региону Марина Костина обратилась к Министерству образования с просьбой оповестить родителей о необходимости провести беседу со школьниками, передает "РИАМО".
Все дело в том, что школьники могут быть переносчиками коронавируса, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Дети могут болеть, сами того не зная.
Напомним, что в ближайшее время школы Подмосковья из-за негативной эпидемиологической обстановки частично перейдут на дистанционное обучение.
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