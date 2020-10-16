Учащиеся могут быть переносчиками инфекции

Заместитель главного государственного санитарного врача по региону Марина Костина обратилась к Министерству образования с просьбой оповестить родителей о необходимости провести беседу со школьниками, передает "РИАМО".



Все дело в том, что школьники могут быть переносчиками коронавируса, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Дети могут болеть, сами того не зная.

Напомним, что в ближайшее время школы Подмосковья из-за негативной эпидемиологической обстановки частично перейдут на дистанционное обучение.