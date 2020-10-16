Школьникам Подмосковья посоветовали не ходить в ТЦ и на развлекательные мероприятия

Учащиеся могут быть переносчиками инфекции

Заместитель главного государственного санитарного врача по региону Марина Костина обратилась к Министерству образования с просьбой оповестить родителей о необходимости провести беседу со школьниками, передает "РИАМО". 

Все дело в том, что школьники могут быть переносчиками коронавируса, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Дети могут болеть, сами того не зная. 

Напомним, что в ближайшее время школы Подмосковья из-за негативной эпидемиологической обстановки частично перейдут на дистанционное обучение. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Надула щеки и не свистнула: Меркель попало за антироссийские санкции

Согласованные ЕС меры по делу Навального не произвели ожидаемого впечатления

Германия решительно отказалась от остановки "Северного потока - 2" - СМИ

Берлин не собирается рассматривать закрытие уже завершенного проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей