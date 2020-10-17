За сутки выявлено 14 922 случаев COVID-19

Оперштаб опубликовал свежие данные по коронавирусу в России. За последние 24 часа зарегистрировано 14 922 случаев COVID-19. Жертвами вируса по информации на 17 октября стали279 человек.

На первом месте по числу зараженных по-прежнему Москва – 4648 человек. Вторую строчку занимает Питер – 659 случаев, на третьем месте Московская область – 458 заражений.

Всего с начала пандемии коронавируса в России 1 384 235 человек сдали положительный тест. Умерли от COVID-19 24 002 пациента. Вылечить медикам удалось 1 065 199 заболевших.

На фоне новой вспышки коронавируса есть и хорошие новости. Так, на днях президент Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса и пообещал, что и третий препарат уже на подходе.

А в Минздраве заявили, что наши специалисты занимаются разработкой препарата, который должен останавливать размножение коронавируса. Сейчас идут доклинические испытания. О препарате, который "будет точно бить по генам", отвечающи за репликацию, то есть размножение, рассказал главный аллерголог иммунолог ведомства Рахим Хаитов. Об этом пишет РИА Новости.