Нью-Дели закупит у РФ 100 млн доз препарата

Российский препарат против коронавирусной инфекции "Спутник V", который разработали специалисты центра им. Гамалеи, приобретает мировую востребованность. Известно, что Индия уже прошла первый этап клинических исследований и уже переходит к следующим испытаниям лекарства.

Осенью 2020 года фонд РФПИ совместно с фармацевтическим гигантом Dr. Reddy подписал договор об испытании "Спутника V" в Индии. Сегодня, 17 октября, стало известно, что клинические испытания в Индии были одобрены Генконтролером медицинской продукции (DCGI).

Россия отправит в Индию 100 млн доз лекарства. Как объяснили в Фонде, Нью-Дели получит информацию о безопасности разработки и ее иммуногенности, которой российские специалисты смогли достичь в ходе третьей фазы испытаний.

О регистрации "Спутника" стало известно в конце лета. Одобренный Минздравом препарат стал первым не только в РФ, но и во всем мире. Также ранее в СМИ сообщалось о поставках "Спутника" в Венесуэлу, Арабские Эмираты и Белоруссию.

Ранее в Минздраве заявили, что иммунитету человека не грозит заражение коронавирусом после вакцинации "Спутником V".