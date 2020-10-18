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Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в России. Так, за сутки врачи подтвердили диагноз у 15 099 жителей страны. За все время эпидемии заразились 1 399 334 человек.
В Москве, лидеру по числу новых случаев заболевания, инфекцию из Китая нашли у 4610 горожан. В Санкт-Петербурге инфицированы 674 человек. В Московской области – 460.
Умерли от COVID-19 за сутки 185 пациентов. Всего скончались от коронавируса 24 187 жителей страны.
5 377 россиян выздоровели за сутки. За все время болезнь победили 1 070 576 человек.
В Москве тем временем заканчиваются школьные двухнедельные каникулы. Однако некоторые ограничения продолжают действовать. Школы Подмосковья частично перейдут на дистанционный режим.
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