Свежая статистика по коронавирусу в России на 18 октября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 18 октября
Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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От COVID-19 умерли 185 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в России. Так, за сутки врачи подтвердили диагноз у 15 099 жителей страны. За все время эпидемии заразились 1 399 334 человек.

В Москве, лидеру по числу новых случаев заболевания, инфекцию из Китая нашли у 4610 горожан. В Санкт-Петербурге инфицированы 674 человек. В Московской области – 460. 

Умерли от COVID-19 за сутки 185 пациентов. Всего скончались от коронавируса 24 187 жителей страны. 

5 377 россиян выздоровели за сутки. За все время болезнь победили 1 070 576 человек. 

В Москве тем временем заканчиваются школьные двухнедельные каникулы. Однако некоторые ограничения продолжают действовать. Школы Подмосковья частично перейдут на дистанционный режим.  

Полина ИВАНОВА

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