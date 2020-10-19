Динамика по распространению болезни неутешительная

Общее количество заболевших в России за сутки увеличилось еще на 15 982 человека. Инфекцию обнаружили в 84 регионах страны. Вылечились 5 328 больных, а 179 скончались. Данные по распространению заболевания приводит оперативный штаб.

Больше всего новых случаев в российской столице – прирост заболевших в Москве составил 5 376 человек В Московской области обнаружили еще 466 больных. Следом идет Санкт-Петербург с 686 случаями заражения. Замыкает тройку регионов Нижегородская область, где COVID-19 поставили 292 гражданам.

Минимальный суточный прирост больных в Ненецком АО, где заболели 2 человек.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в России за весь период распространения болезни составляет 1 415 316 случаев. Всего вылечились 1 075 904, а 24 366 скончались.

В Индии провели первые испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Страна намерена купить около 100 миллионов доз лекарства.

В России же тестирование средства началось на пенсионерах. Минздрав дал разрешение проверить лекарство на уязвимых слоях населения.