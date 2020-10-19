В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса

Запреты начнут действовать со среды

Власти Подмосковья приняли решение ввести дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что со среды, 21 октября, будет временно приостановлена работа выставок и музеев, а массовые спортивные мероприятия придется отменить, пишет РИА "Новости". 

Подобные ограничения были предприняты в преддверие больших каникул, чтобы снизить темпы роста числа заболевших COVID-19, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, что количество инфицированных продолжает расти. За последние сутки заболело еще 15 982 человека.

Ранее вирусолог рассказал, когда в России снимут ограничения из-за коронавируса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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