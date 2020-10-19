Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии
Власти Подмосковья приняли решение ввести дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что со среды, 21 октября, будет временно приостановлена работа выставок и музеев, а массовые спортивные мероприятия придется отменить, пишет РИА "Новости".
Подобные ограничения были предприняты в преддверие больших каникул, чтобы снизить темпы роста числа заболевших COVID-19, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Напомним, что количество инфицированных продолжает расти. За последние сутки заболело еще 15 982 человека.
Ранее вирусолог рассказал, когда в России снимут ограничения из-за коронавируса.
Вашингтон может впустить в ход новые инструменты противостояния за европейский рынок
Последние данные Банка России о долговой нагрузке россиян вызвали шок у экспертов