Запреты начнут действовать со среды

Власти Подмосковья приняли решение ввести дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что со среды, 21 октября, будет временно приостановлена работа выставок и музеев, а массовые спортивные мероприятия придется отменить, пишет РИА "Новости".

Подобные ограничения были предприняты в преддверие больших каникул, чтобы снизить темпы роста числа заболевших COVID-19, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, что количество инфицированных продолжает расти. За последние сутки заболело еще 15 982 человека.

Ранее вирусолог рассказал, когда в России снимут ограничения из-за коронавируса.