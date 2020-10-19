Количество заболевших коронавирусом в мире перевалило за 40 миллионов

Больше миллиона погибли

С начала распространения коронавирусной инфекции общее числе заболевших доросло до отметки в 40 миллионов человек. Об этом сообщают в университете Джона Хопкинса со ссылкой на данные властей и СМИ.

Всего коронавирус подхватили 40 050 902 человека. Согласно официальным данным, скончались от инфекции 1 113 352 больных. Выздоровели 27 миллионов человек.

По числу заражений на первом месте США – более 8 миллионов случаев. Следом идет Индия с 7,5 миллионами. На третьем месте Бразилия, где коронавирус нашли у 5,2 миллионов человек. Россия на четвертом месте с 1,4 миллионами заболевших.

Более подробную информацию о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно узнать в специальном материале "Утро.ру".