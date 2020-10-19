Ситуация с COVID-19 продолжит развиваться, считают эксперты

На сегодняшний день в России наблюдается неутешительная динамика по распространению инфекции. С каждым днем число заболевших растет. Однако заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова считает, что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Согласно оценкам аналитиков, на сегодняшний день Россия занимает 43 место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения и 105 место по уровню смертности.

Ежлова во время презентации доклада на конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы" подчеркнула, что ситуация с коронавирусом развивается и продолжит развиваться.

Сейчас тестирование на коронавирусную инфекцию проводят 858 лабораторий. При этом РФ отличается высоким уровнем тестирования – 327,9 тыс. человек на 1 млн населения.