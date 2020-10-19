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Норвежские медики обнаружили в городе Тронхейме неизвестную ранее мутацию коронавируса.
Ученые не знают, откуда взялся этот вирус, потому что информации о нем нет даже в международной базе данных, сообщила газета Verdens Gang (VG).
"По предварительным оценкам, это новый вариант COVID-19, который раньше не встречался в Норвегии", – заявила главный врач муниципалитета Туве Ресстад.
Неделей ранее в Норвегии была зафиксирована вспышка коронавируса, тогда в Тронхейме предположили, что она может быть связана с мутацией коронавируса, который может стать более опасным, пишет "МИР 24".
Напомним, что инфекция продолжает активно распространяться по всему миру. Сегодня число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 40 миллионов.
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