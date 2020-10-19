Новый вид вируса может быть еще опаснее

Норвежские медики обнаружили в городе Тронхейме неизвестную ранее мутацию коронавируса.

Ученые не знают, откуда взялся этот вирус, потому что информации о нем нет даже в международной базе данных, сообщила газета Verdens Gang (VG).

"По предварительным оценкам, это новый вариант COVID-19, который раньше не встречался в Норвегии", – заявила главный врач муниципалитета Туве Ресстад.

Неделей ранее в Норвегии была зафиксирована вспышка коронавируса, тогда в Тронхейме предположили, что она может быть связана с мутацией коронавируса, который может стать более опасным, пишет "МИР 24".

Напомним, что инфекция продолжает активно распространяться по всему миру. Сегодня число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 40 миллионов.