В Норвегии нашли неизвестную мутацию коронавируса

Новый вид вируса может быть еще опаснее

Норвежские медики обнаружили в городе Тронхейме неизвестную ранее мутацию коронавируса. 

Ученые не знают, откуда взялся этот вирус, потому что информации о нем нет даже в международной базе данных, сообщила газета Verdens Gang (VG). 

"По предварительным оценкам, это новый вариант COVID-19, который раньше не встречался в Норвегии", – заявила главный врач муниципалитета Туве Ресстад. 

Неделей ранее в Норвегии была зафиксирована вспышка коронавируса, тогда в Тронхейме предположили, что она может быть связана с мутацией коронавируса, который может стать более опасным, пишет "МИР 24"

Напомним, что инфекция продолжает активно распространяться по всему миру. Сегодня число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 40 миллионов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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