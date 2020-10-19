В Совбезе указали на вероятность искусственного распространения вирусов

В Совбезе указали на вероятность искусственного распространения вирусов
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Ученые считают возможным возникновение "рукотворных" эпидемий в будущем

Эксперты, входящие в состав Совета Безопасности РФ, выступили в предложением внести ряд поправок в текст стратегических документов из-за коронавирусной эпидемии и потенциальных угроз в сфере биобезопасности государства. О соответствующей инициативе, прозвучавшей в Совбезе, стало известно сегодня, 19 октября.

Как отмечает источник, Научный совет выступил ициниатором внесения нескольких изменений, связанных с вероятными угрозами из-за распространения вирусов, в частности, возможного искусственного распространения инфекций. Специалисты предложили обозначить определенные цели и направления по защите здоровья россиян, которое также может оказаться под угрозой из-за "искусственных вирусов".

В ходе заседания эксперты отметили, что коронавирус и профилактические меры, направленные на его нераспространение, раскрывают определенные проблемы в РФ. Ученые предложили развить системы в сферах медицины и эпидемиологии, административного права и информационной среды, которые помогли бы, по их мнению, избежать такой проблемы, передает "Интерфакс".

Также специалисты поддержали разработку ряда мера по оказанию противодействия угроз терактов и использованию патогенных биоагентов (разработаннные токсины и модицифицированные бактерии – прим. Ред.), которые могут применяться после коронавирусной эпидемии.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины против COVID-19, разработанной в "Векторе".

Егор МАЛКОВ

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