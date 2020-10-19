Назван правильный порядок действий при ОРВИ

Назван правильный порядок действий при ОРВИ
Фото: Jeremy Maude/moodboard/www.globallookpress.com
Заниматься самолечением не стоит

Специалисты рассказали, что нужно делать при появлении признаков ОРВИ. Существует определенная схема, следование которой поможет предотвратить ряд проблем.

Так, если температура тела поднялась выше 37,2°C, появились кашель, заложенность носа, одышка, неприятные ощущения в груди, а также пропали вкус и обоняние – смело звоните в больницу и вызывайте врача на дом. Работник здравоохранения должен навестить вас в течение дня. Самостоятельно ехать в поликлинику ни в коем случае нельзя!

Люди старше 65-ти лет и те, кто имеет хронические заболевания, при появлении симптомов ОРВИ должны обязательно вызвать специалиста на дом. Именно эти категории граждан входят в особую группу риска.

Если ваше состояние стремительно ухудшается, а врач еще не пришел, немедленно звоните в "Скорую". Оперативность в этом вопросе может спасти вам жизнь.

Вирусолог Александр Лукашев предупредил, что не стоит заниматься самолечением, отмечает сайт "360". Дело в том, что симптомы ОРВИ очень похожи на симптомы коронавируса. Прием каких-либо противовирусных средств без ведома лечащего врача может привести к непоправимым последствиям, передают "Известия".

Если симптомы болезни сохраняются, но тест на коронавирус показывает отрицательный результат, нельзя сразу же выходить на улицу и контактировать с другими людьми. Необходимо соблюдать режим самоизоляции, так как вирус может находиться не в ротоглотке, а уже в легких. 

Ранее стало известно, какие действия помогут защититься от коронавируса и гриппа. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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